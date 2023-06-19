Калиду Кулибали близок к уходу из "Челси"

Сенегальский защитник лондонского “Челси” Калиду Кулибали близок к переходу в “Аль-Хиляль”, сообщает журналист Маттео Моретто в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб ведет с “аристократами” активные переговоры, которые близки к завершению. Клуб из Саудовской Аравии предлагает игроку выгодные условия личного контракта. Ранее сообщалось, что африканцем интересуется “Интер”.

В нынешнем сезоне 31-летний Кулибали провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.