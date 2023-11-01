Калгари - Даллас, Сент-Луис - Колорадо и другие: анонс игрового дня НХЛ

В ночь с среды 1 ноября на четверг 2 ноября состоится очередной игровой день Национальной хоккейной лиги. "Калгари" сыграет с Далласом, Сент-Луис с Колорадо, а Баффало против Филадельфии.

Daily Sport подготовил для вас полное расписание игрового дня НХЛ. Учитывайте, что время указано по центрально европейскому времени.

Филадельфия - Баффало - 00:00

Калгари - Даллас - 1:30

Колорадо - Сент-Луис - 2:30

Анахайм - Аризона - 3:00