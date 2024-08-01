Какими сенсационными результатами удивила Олимпиада в 5-й игровой день?
29 июля завершился пятый игровой день на Олимпийских играх 2024 в Париже.
В среду, можно сказать, все было очень и очень ожидаемо: в гимнастике, женском футболе, теннисе… Но все-таки некоторые результаты потряслм болельщиков и именно с ними мы предлагаем сейчас ознакомиться!
Настольный теннис. Вылет первого номера
Пожалуй, главная сенсация дня произошла в настольном теннисе. Первый номер мирового рейтинга Ван Чуцинь вылетел с Олимпиады уже в 1/16 финала.
Именитый китаец уступил представителю Швеции Трульсу Мьорегорду в шести сетах - 2:4. Интересно, что Ван уже взял золото на этих Олимпийских играх в смешанном парном разряде. И после триумфа журналист случайно сломал его ракетку во время празднования.
Именно такую причину поражения назвал Ван Чуцинь. Ну и отметил, что его соперник играл очень и очень хорошо. К слову, букмекерские конторы вообще не видели никаких шансов у шведа - 13.30 на его победу. На успех китайца котировки составляли 1.01.
Прыжки в воду. Северная Корея взяла медаль - серебро
Вообще удивляться успех северокорейцев не стоит, ибо это одна из самых закрытых стран мира и никто не знает уровень ее спортсменов. Но все равно всегда удивительно видеть ее представителей на подиуме Олимпиады.
И вот в пятый игровой день серебро завоевали Чо Чжин Ми и Ким Ми Рэ, которые удачно выступили в синхронных прыжках в воду с 10-метрового трамплина у женщин.
Для Северной Кореи это уже вторая медаль - оба раза серебро. Ранее мы рассказывали о сенсационном успехе тандема Ри Чон Син и Ким Кун в настольном теннисе.
Гандбол. Действующие олимпийские чемпионы сыграли… вничью!
Мужская сборная Франции по гандболу на Играх в Токио 2020 взяла золото и считается одним из фаворитов на триумф и в Париже.
Но пока для команды все складывается очень плохо. В группе В они уже провели 3 матча и сумели набрать только одно очко - с Египтом, в среду. Встреча завершилась со счетом 26:26. Часто ничьи в гандболе видите? А ничьи олимпийских чемпионов с аутсайдерами? Ну вот…
Более того, египтяне вели в счете и были невероятно близки к победе. Однако, на последней секунде, после точного броска Людовика Фабрегаса, хозяева сравняли счет и спасли матч.
А в предыдущих двух играх Франция проиграла и Дании, и Норвегии. Ну скандинавам хотя бы не так обидно. Правда, французы рискуют не пройти в плей-офф, куда из группы пройдут 4 команды из 6. Сейчас Франция располагается на 5-м месте и далее сыграет с Венгрией и Аргентиной.
Теннис. Барбора Крейчикова проиграла 67-й ракетке мира
Чемпионка Уимблдона-2024 и 10-я ракетка мира Барбора Крейчиковой после тяжелой поьеды над Элиной Свитолиной не сумела найти силы на четвертьфинал.
Именитая чешка неожиданно проиграла Анне Каролин Шмидловой в двух сетах, причем абсолютно без шансов - 2:6, 4:6. Кроме того, Шмидлова прервала винстрик Барборы, который составлял 10 поединков.
Вообще для Анны Каролины Олимпиада складывается очень хорошо. До Крейчисковой она также неоижиданно выбила Жасмин Паолини. Теперь за место в финале она поборется с Донной Векич, которая оставила все силы на корте против Марты Костюк. А там, глядишь, и Свентек можно хлопнуть…