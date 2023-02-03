Кака посоветовал Леау не покидать "Милан"

Легендарный бразильский футболист Кака прокомментировал возможный трансфер форварда Рафаэла Леау из “Милана”.

По словам бразильца, Леау - хороший футболист.

"Если он считает, что Серия А для него лишь трамплин, то он должен менять чемпионат уже прямо сейчас.

Это самый подходящий момент. Но я думаю, что ему лучше остаться. Иногда выходит так, что уход из “Милана” потом оказывается не лучшей идеей.

Думаю, Леау должен рассмотреть все варианты", - сказал он.