"Как они его отпустили?" Хавбек "Арсенала" высказался о переходе Зинченко

Полузащитник “Арсенала” Эмиль Смит-Роу поделился мнением о переходах в лондонский клуб из “Манчестер Сити” полузащитника Александра Зинченко и нападающего Габриэла Жезуса.

“Зинченко и Жезус знают, как выигрывать трофеи. Я не понимаю, как ”Манчестер Сити" согласился продать их “Арсеналу”. Они демонстрируют класс даже на тренировках. Алекс является потрясающим игроком, да еще и с лидерскими качествами. Он помогает команде в сложные моменты", - приводит слова Смита-Роу Football London.

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету 25-летнего Жезуса пять забитых мячей и семь голевых передач в 23 поединках.

Не пропустите: Дибала может сменить клуб.