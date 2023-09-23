Кайседо может сыграть с Астон Виллой

Центральный полузащитник Челси Мойсес Кайседо может сыграть в воскресенье против Астон Виллы. Об этом заявил главный тренер «синих» Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

По словам наставника эквадорец уже восстановился после травмы, из-за которой он пропустил прошлый матч с Борнмутом.

«Нам нужно, чтобы восстановились игроки. Важно, чтоб многие травмированные игроки были доступны в завтрашнем матче. Нам надо оценить готовность Мойсеса Кайседо. Сегодня он тренировался по индивидуальной программе, а не с командой. Нам нужно оценить его состояние,и мы увидим, сможем ли задействовать его в воскресенье», - цитиреут слова наставника оффициальный сайт Челси.

Напомним, что Челси подписал эквадорца этим летом, заплатив за него Брайтону рекордную для себя сумму. С тех пор футболист успел провести за лондонскую команду 3 поединка.

В прошлом сезоне он провел за Брайтон в Премьер Лиге 37 матчей, в которых забил 1 гол и еще 1 раз ассистировал партнерам.

Челси завтра примет Астон Виллу в рамках шестого тура чемпионата. Начало встречи запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.