"Кадис” потребовал остановить розыгрыш чемпионата Испании из-за судейской ошибки

Участник Ла Лиги “Кадис” потребовал остановить розыгрыш первенства страны из-за судейского скандала.

Основанием для требования стало решение апелляционной комиссии о правильности забитого мяча в ворота команды в матче Ла Лиги с “Эльче” (1:1).

В “Кадисе” настаивали на том, что мяч забили из явного офсайда, но судьи ВАР этого не заметили. В итоге “Эльче” вырвал ничью.

“Кадис” требует приостановить Ла Лигу до тех пор, пока федерация не рассмотрит дело открыто с привлечением другим компетентных органов", - говорится в заявлении.