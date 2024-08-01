К дому игрока Манчестер Сити вызвали полицию. Он устроил шумную вечеринку

Вингер и звезда Манчестер Сити Фил Фоден очень весело проводит свой отдых, ведь он не поехал с командой на первые предсезонные матчи в США.

Как сообщает The Sun, на одну из последних вечеринок, которую организовал футболист у себя дома, вызвали полицию. Кроме этого жители улицы, на которой живет Фоден, написали письмо местным властям, где заявили, что Фил ведет себя эгоистично. Главная претензия заключается в том, что семья Фоденов включают громкую музыку и позволяют своей сторожевой собаке доберману лаять целый день.

К слову, как стало известно, Саудовский клуб выбыл из гонки за подписание звезд Манчестер Сити. Обе сделки сорвались из-за финансовых требований, которые выдвигали Горожане.

Тем не менее, саудовский инвестиционный фонд надеется, что бельгийца удастся переманить в один из клубов, которым он руководит, но это уже будет не Аль-Иттихад.