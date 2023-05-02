Известного итальянского тренера заметили в Париже

Семья бывшего тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте посетила Париж.

Как сообщает Football Italia, до этого его связывали с возможным назначением на должность главного тренера "ПСЖ".

Источник пишет, что парижане и вправду рассматривают его в качестве кандидата на замену Кристофу Галтье в конце нынешнего сезона.

В то же время, возможен возврат Конте в "Ювентус", так как его руководство может уволить Массимилиано Аллегри.