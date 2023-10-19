Известно, сколько зарабатывает Лионель Месси в МЛС

По информации Los Angeles Times, Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом MLS.

Сообщается, что базовая зарплата аргентинца в сезоне 2023 года составит 12 миллионов долларов, а гарантированная компенсация превышает 20 миллионов долларов. Гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату и все подписные и гарантированные бонусы, выплачиваемые ежегодно на протяжении срока действия контракта футболиста.

Обе суммы являются рекордными для лиги, но они составляют менее половины того, что Месси, как ожидается, заработает в каждом из двух с половиной сезонов в США. Ожидается, что соглашения с Adidas, производителем спортивной одежды Fanatics и стриминговым сервисом Apple TV MLS Season Pass увеличат доход Месси до 50-60 миллионов долларов в год.

Если эти оценки окажутся точными, доходы Месси сравняются с самыми выгодными контрактами в трех ведущих спортивных лигах США. Стефен Карри был самым высокооплачиваемым игроком НБА в прошлом сезоне с 48 миллионами долларов, Джо Берроу лидирует в НФЛ с контрактом на 55 миллионов долларов в год, а Джастин Верландер возглавляет MLB с 43,3 миллионами долларов.

Показатели бывших одноклубников Месси по Барселоне Жорди Альбы и Сержи Бускетс составляют 1 и 1,25, а также 1,5 и 1,775 миллиона долларов соответственно.

Также в тройку самооплачиваемых игроков MLS также вошли Лоренцо Инсинье из "Торонто" (базовая зарплата - 7,5 миллиона долларов, гарантированная компенсация - 15,4) и Джердан Шакири из Чикаго Файр (7,35 и 8,153 соответственно).