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Известно сколько Брентфорд хочет получить за Тоуни

Новости футбола 05 ноя 2023, 14:42
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Известно сколько Брентфорд хочет получить за Тоуни Фото: football.ua/ Автор неизвестен

Накануне стало известно, что нападающий Брентфорда Айван Тоуни сразу после отбывания своей дисквалификации за ставки в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку, а главными претендентами являются Арсенал и Челси.

По словам авторитетного журналиста Фабрицио Романо, борьба за подписание 27-летнего англичанина еще впереди, и ни у кого нет никаких договоренностей с Брентфордом, который захочет заработать на продаже своего игрока по меньшей мере 65 миллионов фунтов стерлингов.

«Я считаю, что вопрос о борьбе за подписание Тоуни все еще открыт, ничего еще не решено, поэтому другие клубы могут присоединиться к этой трансферной гонке. Пока ни у одной команды нет договоренностей с Брентфордом, но Арсенал, как и Челси, очень ценят талант Тоуни.

Для Арсенала очень важно будет их положение дел в декабре, включая Премьер Лигу и Лигу чемпионов. Какими будут действия «канониров» в январе — пока не известно. Они, как обычно, оценивают и обсуждают возможные усиления состава. Посмотрим, что будет дальше, поскольку Айван Тоуни будет точно стоить немало.

Учитывая текущую информацию, которая мне известна, он, вероятно, будет стоить не менее 65 миллионов фунтов стерлингов. Арсеналу еще предстоит определиться с этим, является ли Тоуни именно тем игроком, которого они действительно хотят подписать», - сказал Романо.

В прошлом сезоне Айван Тоуни провел за Брентфорд 35 поединков во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает английского форварда, пропускающего первую половину этой кампании, в 35 миллионов евро.

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