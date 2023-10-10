Известно, сыграет ли Месси в последних матчах Интер Майами в этом сезоне

Главный тренер "Интер Майами" Тата Мартино намечает планы на два последних матча MLS после неудачи в плей-офф, сообщает Гол.

Аргентинский специалист заявил, что уже начинается работа над следующим сезоном в "Интер Майами", при этом неясно, будут ли еще рисковать физической формой Лионеля Месси. Аргентинца вызвали на матчи отбора на Чемпионат Мира-2026. Напомним, что MLS не приостанавливает чемпионат во время матчей сборных.

"Да, у нас осталось две игры, но работа над следующим сезоном начинается сейчас. За лето мы внесли хорошие изменения в состав, и в течение следующих нескольких месяцев нам нужно быть очень точными в том, как мы подойдем к следующему сезону", - сказал Тата Мартино.

Второй матч сборной Аргентины состоится 17 октября, а предпоследний матч Интера в MLS пройдет 18 октября против Шарлотти. Через три дня эти команды встретятся друг с другом в последней игре регулярного чемпионата MLS.

Если Месси сыграет две игры за сборную Аргентины, то матч 18 октября он пропустит, и вопрос о его участии в последней игре стоит под вопросом.

Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года и провел 13 матчей, в которых забил 11 голов. Также, напомним, что Лионель Месси не вернется в Барселону.