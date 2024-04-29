Известно, может ли уйти Щенсны из Ювентуса летом

Последнее время всё громче говорится о том, что в Ювентусе состоятся изменения на позиции вратаря и они могут коснуться основного голкипера «зебр» Войцеха Щенсного. Но, пока что события не будут протекать так радикально.

Тема ухода поляка из команды летом не поднимается вообще, даже если Ювентус подпишет нового вратаря:

«Тема ухода Щенсного не стоит вообще. Он – один из самых зарабатывающих вратарей мира. Собственно, недавно он провел сотый матч «на ноль» за Ювентус. Даже если придёт новый вратарь, то он будет передавать ему свои знания», – сообщил редактор порталаMeczykiТомаш Влодарчик.

Ранее сообщалось, что Щенсны отказался продлевать контракт с Ювентусом, а его сменщиком в долгосрочной перспективе станет вратарь Монцы Микеле ди Грегорио.