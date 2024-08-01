EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Новости Новости футбола Известно, может ли Бавария отпустить своего вингера в Арсенал

Известно, может ли Бавария отпустить своего вингера в Арсенал

Новости футбола Сегодня, 03:43
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Известно, может ли Бавария отпустить своего вингера в Арсенал Фото: IMAGO

В последнее время стали появляться сообщения о том, что вингер Баварии Лерой Сане может перебраться в лондонский Арсенал. Но всё оказывается довольно сложнее.

Как сообщает 90min, c Сане намерены поступить также, как и с другим проблемным игроком – Альфонсо Дэвисом: постараться продлить с ним контракт, а если таковое не удастся – просто удержать его до окончания действующей сделки.

Несмотря на сложную ситуацию с контрактом, в Баварии не спешат с ним прощаться. Об этом знают в Арсенале, и конкретных шагов по приглашению Сане не сделано. «Канониры» концентрируются на других целях, как например полузащитник Реал Сосьедада Микель Мерино.

Если же Микель Артета будет искать вингера, то, как ожидается, они выберут вариант, который не сразу станет игроком стартового состава.

Связанные команды и лиги
Бавария Арсенал Бундеслига Германия Премьер-лига Англия
Популярные новости
Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:57 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы
Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже Новости Олимпийских игр Сегодня, 07:06 Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже
Сколько спортсмены получат денег за медали на Олимпиаде? Новости Олимпийских игр Вчера, 08:47 Сколько спортсмены разных стран получат денег за медали на Олимпиаде?
Встреча двух легенд. Джокович обыграл Надаля на Олимпиаде-2024 Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 09:49 Встреча двух легенд. Джокович обыграл Надаля на Олимпиаде-2024
РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века в преддверии 33-х Олимпийских игр Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 06:45 РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века по версии Dailysports
Это точно футбольный счет? Женские сборные Замбии и Австралии выдали сумасшедший матч на Олимпиаде Новости Олимпийских игр 28 июл 2024, 15:05 Это точно футбольный счет? Женские сборные Замбии и Австралии выдали сумасшедший матч на Олимпиаде
Больше новостей
Ближайшие матчи
Все
Астана 0 - 0 Милсами Сегодня, 10:00 Лига конференций. Квалификация
Астана
0
Милсами
0
45’ + 1
Ллапи - : - Брондбю Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ллапи
-
Брондбю
-
11:00
Урарту - : - Баник Острава Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Урарту
-
Баник Острава
-
11:00
Браво - : - Зриньски Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Браво
-
Зриньски
-
11:00
Арарат - : - Зимбру Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Арарат
-
Зимбру
-
11:00
Ордабасы Шымкент - : - Дифферданж Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ордабасы Шымкент
-
Дифферданж
-
11:00
АЕК Ларнака - : - Пакш Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
АЕК Ларнака
-
Пакш
-
12:00
Тобол - : - Санкт-Галлен Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
Тобол
-
Санкт-Галлен
-
12:00
Пафос - : - Жальгирис Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
Пафос
-
Жальгирис
-
12:00
ФЦИ Левадия - : - Осиек Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
ФЦИ Левадия
-
Осиек
-
12:00
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 Трансфер звезды Боруссии Дортмунд в топ-клуб Италии под угрозой срыва Новости бокса Сегодня, 10:23 Бывший соперник Дюбуа считает, что Даниэль может "потушить" Джошуа Новости футбола Сегодня, 10:13 В Вильярреале сказали, будут ли искать замену Сорлоту на фоне слухов об его уходе в Атлетико Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:05 Стрелок из Турции выиграл серебро Олимпиады и стал звездой интернета благодаря своему стилю Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:57 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:43 ШОК. Боксерский поединок между трансгендером и женщиной на Олимпиаде продлилися всего 46 секунд Новости футбола Сегодня, 09:23 Ливерпуль может включить в сделку по Гордону своего защитника Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:20 ЧП. В Олимпийской деревне под Парижем ограбили сборную Словакии по велоспорту Новости футбола Сегодня, 09:17 (ВИДЕО) Выглядит эффектно. Саудовская Аравия презентовала заявку на проведения ЧМ-2034 Новости футбола Сегодня, 09:06 Франция - Аргентина: когда и где смотреть онлайн матч Олимпийского турнира
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Сабах Баку – Маккаби Хайфа 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Полесье — Олимпия прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Копенгаген – Мегпис прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Удастся ли Шерифу вернуться в игру? Прогноз на матч Эльфсборг - Шериф Футбол Сегодня Силькеборг может выиграть в родных стенах! Прогноз на матч Силькеборг - Мольде Футбол Сегодня Турки оформят вторую победу кряду! Прогноз на матч Трабзонспор - Ружомберок Футбол Сегодня Брага снова выиграет! Прогноз на матч Маккаби Петах-Тиква - Брага Футбол Сегодня Риека – Корвинул Хунедоара прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года