Известно, может ли Бавария отпустить своего вингера в Арсенал

В последнее время стали появляться сообщения о том, что вингер Баварии Лерой Сане может перебраться в лондонский Арсенал. Но всё оказывается довольно сложнее.

Как сообщает 90min, c Сане намерены поступить также, как и с другим проблемным игроком – Альфонсо Дэвисом: постараться продлить с ним контракт, а если таковое не удастся – просто удержать его до окончания действующей сделки.

Несмотря на сложную ситуацию с контрактом, в Баварии не спешат с ним прощаться. Об этом знают в Арсенале, и конкретных шагов по приглашению Сане не сделано. «Канониры» концентрируются на других целях, как например полузащитник Реал Сосьедада Микель Мерино.

Если же Микель Артета будет искать вингера, то, как ожидается, они выберут вариант, который не сразу станет игроком стартового состава.