Известно, кто стал лучшим игроком и тренером месяца в Премьер-лиге
Новости футбола Сегодня, 09:45
Фото: https://www.instagram.com/hm_son7/
Английская Премьер-лига объявила лучшего тренера и игрока сентября, сообщили в Twitter лиги.
Награду лучшему тренеру сентября получил Ангелос Постекоглу. Грек стал первым тренером, который дважды подряд выиграл этот приз после своих первых двух месяцев в чемпионате. Тренер Тоттенхэма опередил Микеля Артету, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юргена Клоппа.
Лучшим игроком месяца также стал игрок Тоттенхэма, капитан Хин Мин Сон. Футболист в сентябре забил шесть голов в четырех матчах. Корейский игрок опередил Хулиана Альвареса, Джаррода Боуэна, Педро Нето, Мохамеда Салаха, Кирана Триппьера и Олли Воткинса.
К слову, в настоящее время Тоттенхэм лидирует в Премьер-лиге. После восьми туров, "шпоры" имеют 20 очков в активе.
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