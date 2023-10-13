Известно, кто стал лучшим игроком и тренером месяца в Премьер-лиге

Английская Премьер-лига объявила лучшего тренера и игрока сентября, сообщили в Twitter лиги.

Награду лучшему тренеру сентября получил Ангелос Постекоглу. Грек стал первым тренером, который дважды подряд выиграл этот приз после своих первых двух месяцев в чемпионате. Тренер Тоттенхэма опередил Микеля Артету, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юргена Клоппа.

Following up some fine August form with a sublime September ⚪️ pic.twitter.com/EACI8qDoYZ — Premier League (@premierleague) October 13, 2023

Лучшим игроком месяца также стал игрок Тоттенхэма, капитан Хин Мин Сон. Футболист в сентябре забил шесть голов в четырех матчах. Корейский игрок опередил Хулиана Альвареса, Джаррода Боуэна, Педро Нето, Мохамеда Салаха, Кирана Триппьера и Олли Воткинса.

How good have Son and @SpursOfficial been recently! pic.twitter.com/7QDfkE6ok1 — Premier League (@premierleague) October 13, 2023

К слову, в настоящее время Тоттенхэм лидирует в Премьер-лиге. После восьми туров, "шпоры" имеют 20 очков в активе.