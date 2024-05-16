Известно, когда Ювентус планирует уволить Аллегри

На протяжении длительного времениговорится о том, что в Ювентусе в грядущем сезоне будет новый главный тренер. Но для начала «бьянконери» должны решить вопросы с действующим наставником Массимилиано Аллегри. И известно, когда это случится.

Как сообщает Фабрицио Романо, вопрос сейчас только один: будет ли уволен Аллегри сегодня или уже через 10 дней, то бишь 26 мая. Главной кандидатурой на то, чтобы сменить нынешнего наставника Ювентуса, является главный тренер Болоньи Тьяго Мотта.

Наставник «бьянконери» после финального матча кубка Италии с Аталантой успел повздорить с редактором сайта Tuttosport Гвидо Вакьядо, пригрозив ему расправой и потребовав «писать правду, а не то, что говорит ему клуб».

Ранее Аллегри также поссорился со спортивным директором Ювентуса Кристиано Джунтоли из-за перехода вратаря Монцы Микеле ди Грегорио.