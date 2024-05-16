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Известно, когда Реал Мадрид хочет представить Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 06:57
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Известно, когда Реал Мадрид хочет представить Килиана Мбаппе Фото: https://twitter.com/theMadridZone

Реал Мадрид хочет провести презентацию французского нападающего Килиана Мбаппе перед Чемпионатом Евро 2024, сообщает Marca.

Однако, все будет зависеть от ПСЖ, если они не позволят, то презентация будет уже после турнира для сборных. Напомним, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что покинет парижскую команду по окончании сезона. Об этом он заявил в своем обращении к болельщикам на своей странице в X.

Сейчас остается открытым лишь вопрос, какой клуб Мбаппе выберет следующим. С большой долей вероятности им станет Реал Мадрид и осталось дождаться лишь подтверждения этой информации от одной из сторон.

Согласно информации Фабрицио Романо, во время общения с The Daily Briefing, ни один другой клуб кроме Реал Мадрида не делал предложение Мбаппе.

Реал Мадрид на данный момент является одной из лучших команд Европы и приход Мбаппе сделает их только сильнее. Хотя обратное заявлял тренер Пари Сен-Жермен.

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