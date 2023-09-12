Известно, когда начнутся продажи первых билетов на Чемпионат Европы-2024

С 3 октября поступят в продажу 1,2 миллиона цветков на матчи Чемпионата Европы, сообщили на сайте УЕФА.

УЕФА объявила, что с 3 октября можно подавать заявки на покупки билетов на Чемпионат Европы. Болельщики со всего мира имеют одинаковую возможность подать заявку через официальную платформу продаж билетов. Более 80% билетов, из 2,7 общего количества, будут доступны странам, которые примут участие на турнире и широкой по цене в 30 евро. Еще один миллион будет доступен по цене от 60 евро.

В период подачи заявок с 3 октября по 26 октября 2023 года будет доступно более 1,2 миллиона билетов, и болельщики уже могут создать свою учетную запись для билетов здесь и быть готовы к началу процесса подачи заявок.

Еще один миллион билетов будет продан в тесном сотрудничестве с соответствующими национальными ассоциациями для болельщиков команд-участниц после жеребьевки финального турнира 2 декабря этого года.

Продажа билетов будет приостановлена для болельщиков национальных сборных, которые пройдут в плей-офф УЕФА ЕВРО-2024, запланированных на 21 и 26 марта 2024 года.