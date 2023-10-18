Известно, какой трансфер стал самым шокирующим в истории футбола

Трансфер Луиса Фигу из Барселоны в Реал Мадрид в 2000 году был признан самым шокирующим в истории футбола по версии журнала FourFourTwo.

На втором месте оказался трансфер Сола Кэмпбелла из Тоттенхэма в Арсенал в 2001 году. Тройку лидеров замкнул трансфер Неймара в 2017 году из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Топ-20 шокирующих трансферов по версии FourFourTwo: