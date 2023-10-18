Известно, какой трансфер стал самым шокирующим в истории футбола
Новости футбола Сегодня, 10:54
Известно, какой трансфер стал самым шокирующим в истории футбола
Трансфер Луиса Фигу из Барселоны в Реал Мадрид в 2000 году был признан самым шокирующим в истории футбола по версии журнала FourFourTwo.
На втором месте оказался трансфер Сола Кэмпбелла из Тоттенхэма в Арсенал в 2001 году. Тройку лидеров замкнул трансфер Неймара в 2017 году из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Топ-20 шокирующих трансферов по версии FourFourTwo:
- Луис Фигу, из Барселоны в Реал в 2000 году.
- Сол Кэмпбелл, из Тоттенхэма в Арсенал в 2001 году.
- Неймар, из Барселоны в ПСЖ в 2017 году.
- Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из Коринтианс в Вест Хэм в 2006 году.
- Эрик Кантон, из Лидса в Манчестер Юнайтед в 1992 году.
- Роберто Баджо, из Фиорентины в Ювентус в 1990 году.
- Кевин Киган, из Гамбурга в Саутгемптон в 1980 году.
- Лютер Блиссетт, из Вотфорда в Милан в 1983 году.
- Анди Коул, из Ньюкасла в Манчестер Юнайтед в 1995 году.
- Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из Расинга и Уракана в Тоттенхем в 1978 году.
- Мо Джонстон, из Нанта в Рейнджерс в 1989 году.
- Аллан Симонсен, из Барселоны в Чарльтон в 1982 году.
- Робиньо, из Реала в Манчестер Сити в 2008 году.
- Фернандо Торрес, из Ливерпуля в Челси в 2011 году.
- Йохан Кройфф, из Аякса в Фейеноорд в 1983 году.
- Карлос Тевес, из Манчестер Юнайтед в Манчестер Сити в 2009 году.
- Криштиану Роналду, из Реала в Ювентус в 2018 году.
- Робин ван Перси, из Арсенала в Манчестер Юнайтед в 2012 году.
- Андреас Меллер, из Боруссии Дортмунд в Шальке в 2000 году.
- Дэвид Бекхэм, из Реала в Лос-Анджелес Гэлакси в 2007 году.
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