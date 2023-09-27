Известно имя следующего наставника Реала

Стало известно, кто может стать новым главным тренером мадридского “Реала”.

На должность есть один претендент – главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби.

Как сообщает Cadena SER, итальянский наставник является приоритетным вариантом на пост главного тренера мадридцев.

Напомним, что контракт итальянского тренера Карло Анчелотти с испанским клубом истекает летом 2024 года, после чего он возглавит сборную Бразилии.

В прошлом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби показал фантастический результат и впервые в истории финишировал в зоне Лиги Европы. Сейчас его команда идет на третьем месте в АПЛ.

Что касается “Реала”, то в прошлом сезоне “сливочные” финишировали на втором месте в турнирной таблице и проиграли “Барселоне" 10 баллов. В Лиге чемпионов они дошли до полуфинала, где уступили “Манчестер Сити”.

Ранее Де Дзерби работал в Украине, где возглавлял донецкий “Шахтер”. После начала полномасштабной войны тренер покинул команду и перебрался в Англию.