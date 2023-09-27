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Известно имя следующего наставника Реала

Новости футбола Сегодня, 05:51
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Известно имя следующего наставника Реала Известно имя следующего наставника Реала

Стало известно, кто может стать новым главным тренером мадридского “Реала”.

На должность есть один претендент – главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби.

Как сообщает Cadena SER, итальянский наставник является приоритетным вариантом на пост главного тренера мадридцев.

Напомним, что контракт итальянского тренера Карло Анчелотти с испанским клубом истекает летом 2024 года, после чего он возглавит сборную Бразилии.

В прошлом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби показал фантастический результат и впервые в истории финишировал в зоне Лиги Европы. Сейчас его команда идет на третьем месте в АПЛ.

Что касается “Реала”, то в прошлом сезоне “сливочные” финишировали на втором месте в турнирной таблице и проиграли “Барселоне" 10 баллов. В Лиге чемпионов они дошли до полуфинала, где уступили “Манчестер Сити”.

Ранее Де Дзерби работал в Украине, где возглавлял донецкий “Шахтер”. После начала полномасштабной войны тренер покинул команду и перебрался в Англию.

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