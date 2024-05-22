Известно, где будут финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА в 2025-26 году

УЕФА решила где будут проводить финалы Лиги Чемпионов и Лига Европы УЕФА в сезоне 2025-26 годов.

Финал Лиги чемпионов 2025/26 пройдет в Будапеште (Венгрия) на "Пушкаш Арене". Решение о финале ЛЧ 2026/27 будет принято до сентября, поскольку УЕФА ждет информацию от Федерации футбола Италии о планах реконструкции стадиона "Сан-Сиро" в Милане.

Финал Лиги Европы 2025/26 состоится в Стамбуле (Турция) на домашнем стадионе Бешикташа - Водафон Парк. Финал ЛЕ 2026/27 - во Франкфурте (Германия) на домашней арене Айнтрахта - Дойче банк Парк.

Что касается финального матча Лиги конференций сыграют в Лейпциге (Германия) на домашнем стадионе РБ Лейпцига - Ред Булл Арена Лейпциг. Финал ЛК 2026/27 - также на домашней арене Бешикташа.

Со следующего сезона нас ожидает абсолютно новый формат Лиги чемпионов. Вместо привычного группового этапа 36 команд будут играть в одной единой лиге, в рамках которой каждая команда сыграет по 8 матчей против разных соперников.

Dailysports предлагает вашему вниманию список команд, которые уже точно сыграют в основном раунде Лиги чемпионов, а также участников квалификации.