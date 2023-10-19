Известно, что будет с зарплатой Фаджиоли в Ювентусе

Ювентуc определился, что делать с зарплатой Фаджиоли во время дисквалификации, сообщает Gazzetta dello Sport.

У полузащитника Ювентуса Николо Фаджиоли начинается дисквалификация на семь месяцев из-за его скандала со ставками. В настоящее время ему запрещено тренироваться с первой командой и играть за "Ювентус" даже в товарищеских матчах. Полузащитник сможет вернуться на поле только в матче 37-го тура Серии А в этом сезоне.

Тем не менее туринский клуб решил поддержать своего игрока и не будет урезать его зарплату, хотя имеет на это полное право. Напротив, Ювентус выразил полную поддержку Фаджиоли во время прохождения игроком терапии по избавлению от игровой зависимости. К слову, годовая зарплата Фаджиоли составляет 1 миллион евро.

Ньюкасл Юнайтед выпустил заявление, в котором они обещают продолжать поддерживать своего полузащитника Сандро Тонали и его семью.

Игрок Ньюкасл Юнайтед рекомендовал Сандро Тонали использовать незаконное букмекерское приложение. Ставками на матчи занимаются не только игрок Ювентуса Николо Фаджиоли, аналогичной деятельностью также занимаются Сандро Тонали и Николо Джаньоло. Игроков допросила полиция, а футболисты "Астон Виллы" и Ньюкасла покинули тренировочный лагерь в Италии после разговора с полицией.

Полузащитника Ювентуса Николо Фаджиоли дисквалифицируют на семь месяцев. Наказание игрока было существенно снижено, так как он признал свою вину и согласился сотрудничать с правоохранительными органами.