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Известный журналист намекнул, что тренер МЮ виновен в уходе Роналду

Новости футбола Сегодня, 02:51
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Известный журналист намекнул, что тренер МЮ виновен в уходе Роналду Известный журналист намекнул, что тренер МЮ виновен в уходе Роналду

Пирс Морган, журналист и телеведущий, поделился своим комментарием о результативности Криштиану Роналду, форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии, который провел 42 игры в 2023 году и сделал 46 результативных действий.

В своих социальных сетях Морган написал: «Но его считали "проблемой" в "МЮ". Вместо этого следовало бы уволить тена Хага и назначить его капитаном».

Напомним, в октябре 2022 года Роналду был исключен из заявки на матч с «Челси» после того, как ушел в раздевалку еще до окончания игры с «Тоттенхэмом» из-за того, что не попал в основной состав и не был заменен.

Впоследствии футболист вернулся в состав и даже стал капитаном в одной из игр.

Через несколько недель Роналду дал интервью Пирсу Моргану, в котором заявил, что его считают «белой вороной» в клубе и что он не уважает тена Хага, потому что тот не проявляет уважения к нему. В том же интервью он высказался о владельцах «МЮ», сказав, что им не важна команда.

В конце ноября стало известно, что клуб и игрок разорвали контракт по обоюдному согласию, а затем Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой.

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