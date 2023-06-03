Известный украинский тренер высказался о неудачах Мудрика

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказал свое мнение о Михаиле Мудрике.

Нашего футболиста “Челси” серьезно критикуют за неудачную игру во второй половине сезона.

"Мудрик играет недостаточно часто. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в Европе или в мире через год. Однако сейчас он получает мало игровой практики в своей команде", - сообщил Кварцяный в интервью для "Брутального футбола".

Мудрик перебрался в Англию зимой 2021 года за 70 миллионов евро. Он успел сыграть 15 матчей и сделал в них две голевые передачи.