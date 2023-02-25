Известный тренер сравнил Мудрика и Шевченко

Известный израильский специалист Аврам Грант оценил игру вингера “Челси” Михаила Мудрика.

В частности, бывший наставник “синих” сравнил молодого украинца с Андреем Шевченко.

"Мудрик хороший игрок, но Шевченко – большой талант. Я не могу их сравнивать.

В своей лучшей форме Шева был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. Жаль, что я с ним работал лишь в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире", - сказал он.