Известный тренер приостановил карьеру в футболе из-за проблем со здоровьем

Известный шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон объявил о решении приостановить свою карьеру в футболе.

Напомним, что сейчас 75-летний швед занимает должность спортивного директора в шведском “Карлстаде”, выступающем в третьем дивизионе.

“Мне нужно свою публичную деятельность из-за проблем со здоровьем. Мне нужно сосредоточиться на своем здоровье и семье, моя работа будет ограничена. Я хотел бы выразить благодарность всем за поддержку", - сказал он.

Напомним, что в свое время швед тренировал “Манчестер Сити”, “Лацио”, “Рому” и сборную Англии.