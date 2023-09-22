Известный тренер объяснил провал Мудрика в Челси

Бывший тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о том, почему карьера украинского вингера Михаила Мудрика в “Челси” идет не лучшим образом.

По мнению хорватского специалиста, Мудрику потребуется время, чтобы адаптироваться к новой команде и создать свой собственный стиль игры.

"Челси" известен периодической сменой тренеров при неудачных результатах. Но возникает вопрос – почему клуб постоянно меняет наставников? Для достижения успеха нужна стабильность. Посмотрите на Микеля Артету, тренера "Арсенала". Клуб должен поддерживать тренера и дать ему возможность продемонстрировать свои качества", - сказал наставник.

Йовичевич отметил, что за время сотрудничества с Мудриком в "Шахтере" вингер показывал высокий уровень не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

Он подчеркнул важность импульса и непрерывности, которыми обладает Мудрик, и выразил уверенность в том, что он сделает все возможное для успеха.

Мудрик имеет контракт с “Челси”, рассчитанный до 2031 года. С начала 2023 года она провел 21 матч во всех турнирах и отдал две результативные передачи.