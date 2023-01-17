Известный тренер Хиддинк заявил, что украинские футболисты слабее российских

Известный нидерландский специалист Гус Хиддинк считает, что украинские футболисты априори слабее российских игроков.

“Они по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Нужно понимать, что сейчас российских футболистов почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире”, - сказал он.

На эту тему Хиддинк заговорил на фоне трансфера украинца Михаила Мудрика из “Шахтера” в “Челси”.

За звезду сборной Украины лондонский клуб заплатит 100 миллионов евро.