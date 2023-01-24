Известный стример IShowSpeed назвал Месси худшим игроком мира
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: открытые источники
Известный стример Даррен IShowSpeed Уоткинс неожиданно раскритиковал аргентинского форварда Лионеля Месси.
По словам стримера, Месси, возможно, худший футболист в мире.
"Мне кажется, что месси умеет только вести мяч. Единственное, что он может делать — это обводить соперника с мячом. Я отдам это в его пользу. Мне не нравится Месси.
Повторюсь - он умеет лишь обыгрывать соперников", - сказал он.
Напомним, что в прошлом году Месси выиграл ЧМ-2022 вместе с Аргентиной и стал лучшим игроком турнира.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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