Известный стример IShowSpeed назвал Месси худшим игроком мира

Известный стример Даррен IShowSpeed Уоткинс неожиданно раскритиковал аргентинского форварда Лионеля Месси.

По словам стримера, Месси, возможно, худший футболист в мире.

"Мне кажется, что месси умеет только вести мяч. Единственное, что он может делать — это обводить соперника с мячом. Я отдам это в его пользу. Мне не нравится Месси.

Повторюсь - он умеет лишь обыгрывать соперников", - сказал он.

Напомним, что в прошлом году Месси выиграл ЧМ-2022 вместе с Аргентиной и стал лучшим игроком турнира.