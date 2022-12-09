Известный сербский тренер погиб в ДТП: 21 год назад в аварии погибла его дочь

Известный сербский футбольный тренер Миодраг Ежич погиб в автокатастрофе.

Об этом накануне сообщила пресс-служба “Партизана”, который он тренировал в свое время.

По данным источника, смертельное ДТП с 64-летним специалистом произошло вблизи города Рума в Сербии.

За свою карьеру Ежич потренировал болгарские ЦСКА и “Литекс”, “Партизан” и ряд клубов Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

Отметим, что в 2001 году в автомобильной аварии погибла дочь тренера Елена. Ей было 19 лет.