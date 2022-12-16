Известный перуанский нападающий завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан принял решение о завершении карьеры, сообщает Infobae.

Последним клубом 38-летнего форварда был “Альянса Лима”.

Ранее он выступал за ПСВ, “Шальке”, “Аль-Джазиру” и локомотив. За сборную Перу сыграл 102 матча и забил 27 голов. 4-кратный чемпион Перу, 4-кратный чемпион Нидерландов, чемпион рфии, обладатель Кубка Нидерландии, обладатель Суперкубка Германии.

Не пропустите: "Ливерпуль" разгромил "Милан", но проиграл по пенальти.