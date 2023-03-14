Известный итальянский тренер завершил карьеру в 65 лет

Известный итальянский тренер Чезаре Пранделли принял решение о завершении карьеры в возрасте 65 лет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

65-летний Пранделли за свою карьеру тренировал “Лечче”, “Верону”, “Венецию”, “Парму”, “Рому”, “Фиорентину”, сборную Италии, “Галатасарай”, “Валенсию", “Аль-Наср”, “Дженоа” и вновь “Фиорентину”.

Под его руководством сборная Италии дошла до финала Евро-2012 в Украине и Польше. В решающем поединке итальянцы проиграли сборной Испании (0:4).

Не пропустите: Перчатки вратаря сборной Аргентины с ЧМ-2022 продали на аукционе.