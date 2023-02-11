Известный итальянский тренер попал в реанимацию

Известный итальянский тренер Альберто Дзаккерони находится в больнице после потери сознания.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, 69-летний специалист потерял сознание, когда находился в своём доме.

Известно, что он упал и ударился головой о землю, после чего потерял сознание.

Сейчас бывший тренер “Милана”, “Ювентуса” и “Интера” находится в реанимации. У него диагностировали сотрясение мозга и травму головы.

В 2019 году Дзаккерони покинул сборную ОАЭ и завершил карьеру.