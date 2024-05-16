Известный инсайдер назвал дату, когда Гвардиола покинет Манчестер Сити

Манчестер Сити продолжает доминировать в английском футболе уже несколько лет, и во многом благодаря работе легендарного главного тренера Пепа Гвардиолы. Однако вероятно, что совсем скоро эра Гвардиолы в английской Премьер-лиге закончится.

Как сообщает известный инсайдер The Athletic Давид Орнштейн, в футбольных кругах бытует мнение, что Гвардиола покинет Манчестер Сити летом 2025 года, когда к завершению подойдет его контракт с клубом.

Ранее появлялась информация, что вернуть Гвардиолу в команду хотят Бавария и Барселона, с которыми он успешно работал ранее.

Гвардиола тренирует Манчестер Сити с лета 2016 года. Под его руководством “горожане” выиграли 5 титулов Премьер-лиге, а если в последнем туре текущего сезона обыграют Вест Хэм, выиграют и шестой титул.

В минувшем сезоне Манчестер Сити впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.