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Известный футбольный тренер отказал клубам из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 07:13
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Известный футбольный тренер отказал клубам из Саудовской Аравии Фото: твиттер Марселя/Автор неизвестен

Известный специалист Марселино Тораль не спешит принимать предложения от новых клубов.

По словам специалиста, недавно на него вышли с вариантами клубы из Саудовской Аравии.

При этом Тораль не стал уточнять, какой именно клуб с ним связывался.

«На прошлой неделе у меня было предложение из Саудовской Аравии, на данный момент я не рассматриваю такие предложения.

Тем не менее никогда не знаешь, что произойдёт, что будет через несколько месяцев. Само предложение было не очень серьезным», — приводит слова Марселино Relevo.

Также тренер вспомнил о том, почему ушел из “Марселя”. По его словам, одним из важнейших факторов ухода из французской команды стало беспрецедентное давление ультрас.

Ранее французские СМИ писали о том, что болельщики клуба недовольны тем, что команда вылетела из Лиги чемпионов уже в третьем квалификационном раунде турнира. Кроме того, поклонники “Марселя” критиковали уровень игры подопечных Марселино, который они демонстрировали в первых турах чемпионата Франции.

Связанные команды и лиги
Марсель Лига 1 Франция
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