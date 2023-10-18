Известный футбольный тренер отказал клубам из Саудовской Аравии

Известный специалист Марселино Тораль не спешит принимать предложения от новых клубов.

По словам специалиста, недавно на него вышли с вариантами клубы из Саудовской Аравии.

При этом Тораль не стал уточнять, какой именно клуб с ним связывался.

«На прошлой неделе у меня было предложение из Саудовской Аравии, на данный момент я не рассматриваю такие предложения.

Тем не менее никогда не знаешь, что произойдёт, что будет через несколько месяцев. Само предложение было не очень серьезным», — приводит слова Марселино Relevo.

Также тренер вспомнил о том, почему ушел из “Марселя”. По его словам, одним из важнейших факторов ухода из французской команды стало беспрецедентное давление ультрас.

Ранее французские СМИ писали о том, что болельщики клуба недовольны тем, что команда вылетела из Лиги чемпионов уже в третьем квалификационном раунде турнира. Кроме того, поклонники “Марселя” критиковали уровень игры подопечных Марселино, который они демонстрировали в первых турах чемпионата Франции.