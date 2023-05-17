Известный футбольный агент высказался о будущем Месси

Известный футбольный агент Рафаэль Пимента высказал свое мнение о форварде ПСЖ Лионеле Месси и о выборе нового клуба для аргентинца.

По словам агента, Месси заслуживает выбрать место, где ему будет максимально комфортно, чтобы завершить свою карьеру.

“Месси - один из лучших футболистов всех времен, он имеет на это право”, - сказал он.

Напомним, что аргентинец перешел в ПСЖ в летом 2021 года, а его контракт действует до конца текущего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Месси провел 29 матчей, забил 15 голов и сделал 15 голевых передач.