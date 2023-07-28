Известный футболист назвал истинную причину переезда Роналду в Саудовскую Аравию

Известній форвард Одион Игало, успевший в свое время поиграть за "Манчестер Юнайтед" и "Аль-Хиляль", высказался по поводу решения капитана сборной Португалии Криштиану Роналду перейти в "Аль-Наср".

Игало уверен, что португалец не был заинтересован ни в чем другом, кроме как в деньгах.

"Я знаю, что это продлится всего лишь несколько лет. Всю свою жизнь я играл из-за страсти, а сейчас все делается ради денег. Я не тот игрок, который говорит: 'Я играю из-за страсти'. Все это из-за денег.

Роналду всё ещё играет с такой же страстью? Он заработал в 100 раз больше денег, чем я за всю свою жизнь, но все равно уехал в Саудовскую Аравию. Он это сделал из-за страсти? Это все ради денег", - отметил он.

Напомним, что звездный португалец перешел в "Аль-Наср" в 2023 году.

Он подписал контракт, рассчитанный до 2025 года.

Годовой оклад Роналду составляет 200 миллионов евро, что является абсолютным рекордом в мировом футболе. В первом сезоне с португальцем “Аль-Наср” занял второе место в чемпионате.