Известный бразильский футболист завершил карьеру

Бразильский форвард Жо Алвес завершил профессиональную игровую карьеру.

Об этом пишет Meu Timão.

Последним клубом 35-летнего бразильца был “Аль-Джабалайн”, который выступает в элитном дивизионе Саудовской Аравии.

За свою карьеру Жо также поиграл за “Манчестер Сити”, “Эвертон”, “Галатасарай”, московский ЦСКА, и за клубы Бразилии, Японии и Китая.