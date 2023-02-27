Известный бразильский футболист завершил карьеру
Новости футбола Сегодня, 12:00
Фото: открытые источники
Бразильский форвард Жо Алвес завершил профессиональную игровую карьеру.
Об этом пишет Meu Timão.
Последним клубом 35-летнего бразильца был “Аль-Джабалайн”, который выступает в элитном дивизионе Саудовской Аравии.
За свою карьеру Жо также поиграл за “Манчестер Сити”, “Эвертон”, “Галатасарай”, московский ЦСКА, и за клубы Бразилии, Японии и Китая.
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