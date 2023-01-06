Известный австрийский футболист завершил карьеру

Бывший игрок сборной Австрии Кристиан Фукс объявил о завершении карьеры футболиста.

В последнее время он выступал в составе американского клуба “Шарлотт”.

“Для меня это было невероятное путешествие. Хочу сказать всем спасибо за поддержку, которую я получал на протяжении своей карьеры от представителей клубов, моих партнеров и болельщиков”, - сказал он.

Фукс отыграл на профессиональном уровне 19 сезонов за 7 клубов. В составе “Лестера” он становился чемпионом Англии.