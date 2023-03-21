Известный африканский форвард завершил карьеру. Он выступал за "Арсенал" и "Реал"

Известный африканский форвард Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры футболиста.

“Со время взлетами и падениями моя карьера профессионального спортсмена была неимоверным путешествием. Спасибо моим фанатам за то, что они были рядом на каждом шагу. Я очень благодарен за все, и я вдохновлен тем, что должно произойти", - приводит слова Адебайора The Athletic.

39-летний Адебайор за свою карьеру выступал за “Мец”, “Монако”, “Арсенал”, “Манчестер Сити”, “Реал”, “Тоттенхэм”, “Кристал Пэлас”, “Истанбул Башакшехир”, “Кайсериспор”, “Олимпию” (Асунсьон) и “Семасси”. За сборную Того сыграл 87 матчей и забил 32 гола.

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