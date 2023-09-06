Известны все номинанты на награду имени Льва Яшина
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: https://twitter.com/ballondor
Назвали номинантов на награду имени Льва Яшина, сообщает France Football.
Награда Льва Яшина вручается каждый год (с 2019 года) лучшему голкиперу сезона. Церемония проходит одновременно с вручением Золотого Мяча. Награда названа в честь бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина.
France Football назвал номинантов на награду в 2023 году:
- Ясин Буну
- Тибо Куртуа
- Майк Меньян
- Марк-Андре тер Штеген -
- Эдерсон
- Эмилиано Мартинес
- Андре Онана
- Аарон Рамсдейл
- Доминик Ливакович
- Брайс Самба
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