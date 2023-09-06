Известны все номинанты на награду имени Льва Яшина

Назвали номинантов на награду имени Льва Яшина, сообщает France Football.

Награда Льва Яшина вручается каждый год (с 2019 года) лучшему голкиперу сезона. Церемония проходит одновременно с вручением Золотого Мяча. Награда названа в честь бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина.

France Football назвал номинантов на награду в 2023 году: