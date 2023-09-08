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Известны причины, почему уволили Кике Сетьена с Вильяреала

Новости футбола Сегодня, 13:01
Известны причины, почему уволили Кике Сетьена с Вильяреала Фото: https://villarrealcf.es/

Главного менеджера Вильярреала Кике Сетьена уволили из-за напряженной ситуации внутри команды, сообщает Relevo.

Сообщают, что Сетьен плохо относился к игрокам и не помнил имени любых футболистов. Он спрашивал у Иереми Пино, кто он такой, а потом еще не раз называл его Иераем, Хосе Рейну он называл Мигелем, поскольку он напоминал ему отца, а аналитик Дэвид Фустер у Сетьена стал Раулем Фустером.

Добавляют, что менеджер настроил против себя значительное количество игроков спустя уже десять дней после назначения на пост. Также он не прислушался к футболистам. Сетьен назначил тренировку на 10:30, однако игрокам не подходило это время из-за того, что они не успевали увозить детей в школу. Они обратились к менеджеру с просьбой перенести тренировки на более позднее время, но Сетьен отказал.

В клубе поняли, что тренер подстраивает время под себя и не слушает игроков. После поражения от Кадиса, он назначил тренировку на утро следующего дня. Все, для того чтобы успеть на матч ветеранов Испании. После таких решений, Вильярреал решил уволить Кике Сетьена.

Напомним, что Вильярреал рассматривает легенду Реала Рауля на пост главного тренера.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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