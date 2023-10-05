Известны номинанты на приз лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стал известен список номинантов на приз лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Имена претендентов на награду опубликовали на официальном сайте УЕФА. Победителя в номинации должны определить путем голосования 5 октября.

В числе номинантов следующие футболисты:

полузащитник "Реала" Джуд Беллингем. Молодой талант испанского клуба забил гол и отдал результативный пас в матче против “Наполи” (3:2).

форвард "Атлетико" Альваро Мората. Испанский нападающий оформил дубль в ворота "Фейеноорда" (3:2).

нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд. Датчанин отличился двумя забитыми голами в матче против "Галатасарая" (2:3).

вингер "Браги" Арминду Брума. Португалец оформил гол и результативную передачу в победном матче против "Униона" из Берлина (3:2).

Интересно, что Беллингем попадает в список номинантов уже второй раз подряд.

В прошлоій раз награду вручили хавбеку "Порту" Вандерсону Галено, который сделал дубль в ворота "Шахтера" в первом туре.