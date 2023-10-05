Известны номинанты на приз лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 03:13
Фото: твиттер УЕФА
Стал известен список номинантов на приз лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Имена претендентов на награду опубликовали на официальном сайте УЕФА. Победителя в номинации должны определить путем голосования 5 октября.
В числе номинантов следующие футболисты:
- полузащитник "Реала" Джуд Беллингем. Молодой талант испанского клуба забил гол и отдал результативный пас в матче против “Наполи” (3:2).
- форвард "Атлетико" Альваро Мората. Испанский нападающий оформил дубль в ворота "Фейеноорда" (3:2).
- нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд. Датчанин отличился двумя забитыми голами в матче против "Галатасарая" (2:3).
- вингер "Браги" Арминду Брума. Португалец оформил гол и результативную передачу в победном матче против "Униона" из Берлина (3:2).
Интересно, что Беллингем попадает в список номинантов уже второй раз подряд.
В прошлоій раз награду вручили хавбеку "Порту" Вандерсону Галено, который сделал дубль в ворота "Шахтера" в первом туре.
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