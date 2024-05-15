Известны даты трансферных окон в АПЛ. Когда клубы смогут оформлять переходы?

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила о датах трансферного окна в сезоне 2024/2025.

Летнее трансферное окно откроется в пятницу, 14 июня и будет открыто до 00:00 по центральноевропейскому времени субботы, 31 августа. Зимнее трансферное окно откроется с началом 2025 года, а именно 1 января. Закроется оно в 00:00 по центральноевропейскому времени вторника, 4 февраля 2025 года.

В пресс-релизе АПЛ отмечается, что даты закрытия трансферных окон были синхронизированы с ведущими европейскими лигами. Летнее и зимнее трансферные окна закроются в Англии, Германии, Италии, Испании и Франции в одно время.

Напомним, что минувшее трансферное окно стало одно из самых экономных для клубов АПЛ за последние 10 лет. Клубы потратили всего лишь 121 миллион евро.