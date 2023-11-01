Известна причина смерти Бобби Чарльтона

Согласно информации от BBC, Бобби Чарльтон умер от травмы, полученной в результате падения в доме для пожилых людей.

По данным источников, Сэр Чарльтон проживал в доме для пожилых людей в Натсфорде, где ухаживают за людьми с деменцией. Легендарный футболист потерял равновесие, когда поднимался со стула, упал и ударился о подоконник и, возможно, о батарею. Сотрудники учреждения провели полное обследование его тела в то время и не заметили видимых повреждений, отметив, что движения Чарльтона, как им показалось, не изменились.

Однако позднее они заметили отек на его спине и вызвали скорую помощь. Его доставили в местную больницу, а затем в больницу Маклсфилда. Там были проведены рентген грудной клетки и компьютерная томография. Тесты показали, что он сломал ребра и, возможно, у него развилась пневмония.

Затем врачи решили, что сэру Бобби следует оказать паллиативную помощь, и он умер через пять дней. В ходе расследования установили, что у него была большая медицинская история, и также в сентябре он заразился коронавирусом. Причиной смерти назвали травму легких, падение и деменцию.

Напомним, что в возрасте 86 лет скончался легендарный сэр Бобби Чарльтон. Во время своей карьеры футболист защищал цвета "Манчестер Юнайтед" в течение 17 лет, с которым он выиграл Кубок Европейских Чемпионов и Кубок Англии, а также три раза становился чемпионом Англии. В составе "красных дьяволов" Чарльтон провел 758 матчей и забил 249 голов.

Также на его счету 49 голов в 106 матчах за сборную Англии, в составе которой Бобби стал чемпионом мира 1966 года. В том же 1966 году Чарльтон стал обладателем Золотого мяча.