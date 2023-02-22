Известна заявка "Барселоны" на ответный матч с "Манчестер Юнайтед"

Стала известна заявка “Барселоны” на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против “Манчестер Юнайтед”.

Первая игра прошла в Испании и завершилась со счетом 2:2, а ответный матч уже завтра пройдет в Англии.

Стоит отметить, что в заявку на игур попал Серхио Бускетс, который первый матч пропустил из-за травмы.

Заявка “Барселоны”:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас;

Защитники: Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде;

Полузащитники: Серджи Бускетс, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Марк Касадо, Пабло Торре;

Нападающие: Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Рафинья.