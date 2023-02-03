Известна зарплата украинца Забарного в "Борнмуте"

Защитник сборной Украины Илья Забарный стал одним из самых высокооплачиваемых игроков “Борнмута”.

Как пишет источник, в новом клубе игрок сборной Украины будет получать или 47, или 67 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Интересно, что это второй показатель по уровню зарплат в “Борнмуте”.

Больше всех получает голкипер Нету - его оклад равен 100 тысячам фунтов в неделю.

Напомним, что “Борнмут” купил Забарного у “Динамо” этой зимой.