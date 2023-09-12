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Позитивный допинг-тест Погба мог быть вызван пищевой добавкой

Новости футбола Сегодня, 14:02
Известна возможная причина положительного допинг-теста в Погба Известна возможная причина положительного допинг-теста в Погба

Вероятной причиной положительного допинг-теста у Поля Погбы могла стать пищевая добавка, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Эта добавка была куплена в Соединенных Штатах Америки и Погба ее порекомендовал его друг врач. То есть Ювентус не связан с данным препаратом и этой ситуацией, поэтому в случае второго положительного теста будет расторгнут контракт с французским игроком.

Следует отметить, что в США другие правила по допингу. Поэтому купленная там добавка может стать причиной положительного теста. Ситуация может являться случаем неосторожности со стороны Поля Погба. Однако эта неосторожность может очень дорого обойтись. В случае второго положительного теста француз получит дисквалификацию на четыре года.

У игрока есть три дня на контранализ. В случае чего Ювентус может расторгнуть контракт с Погба. Сейчас футболист не тренируется с командой, потому что есть запрет. Кроме этого исходя из обстоятельств, предусмотренных статьей 5.5 коллективного договора, положительный тест на допинг является одним из случаев, когда можно приостановить выплату заработной платы игроку.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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