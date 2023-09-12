Позитивный допинг-тест Погба мог быть вызван пищевой добавкой

Вероятной причиной положительного допинг-теста у Поля Погбы могла стать пищевая добавка, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Эта добавка была куплена в Соединенных Штатах Америки и Погба ее порекомендовал его друг врач. То есть Ювентус не связан с данным препаратом и этой ситуацией, поэтому в случае второго положительного теста будет расторгнут контракт с французским игроком.

Следует отметить, что в США другие правила по допингу. Поэтому купленная там добавка может стать причиной положительного теста. Ситуация может являться случаем неосторожности со стороны Поля Погба. Однако эта неосторожность может очень дорого обойтись. В случае второго положительного теста француз получит дисквалификацию на четыре года.

У игрока есть три дня на контранализ. В случае чего Ювентус может расторгнуть контракт с Погба. Сейчас футболист не тренируется с командой, потому что есть запрет. Кроме этого исходя из обстоятельств, предусмотренных статьей 5.5 коллективного договора, положительный тест на допинг является одним из случаев, когда можно приостановить выплату заработной платы игроку.