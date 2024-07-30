Известна единственная страна, которая подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

До чемпионата мира по футболу 2034 года ещё десять лет, но уже совсем скоро определится хозяин этого турнира. Претендент на это только один.

Им является Саудовская Аравия. Представители ассоциации подали официальную заявку на проведения турнира во время специального мероприятия в Париже. Федерация Саудовской Аравии огласила намерения подать заявку ещё в октябре 2023 года, но соответствующее случилось только сейчас.

Таким образом, Саудовская Аравия стала единственным претендентом на проведение чемпионата мира 2034 года. Хоть и безальтернативное, но голосование по её заявке состоится 11 декабря 2024 года во время конгресса ФИФА.

Для того, чтобы Саудовская Аравия получила право проведения турнира, ей нужно получить поддержку 106 из 210 федераций, которые входят в состав ФИФА.

В условиях ротации хозяев чемпионат мира 2034 года сможет принять только федерация из Азии или Океании. Также на проведение турнира могла претендовать Южная Америка, но из-за проведения трёх матчей чемпионата мира 2030 года в этом регионе южноамериканские федерации выпали из борьбы за чемпионат мира 2034 года.