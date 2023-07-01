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Израиль стал первым полуфиналистом молодежного чемпионата Европы

Новости футбола Сегодня, 14:58
Израиль стал первым полуфиналистом молодежного чемпионата Европы Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен

В матче ¼ финала молодежного чемпионата Европы (U21) сборная Израиля в серии пенальти обыграла сборную Грузии и вышла в полуфинал.

В ½ финала израильтяне сыграют с победителем матча Англия - Португалия.

Грузия U21 – Израиль U21 - 0:0, по пенальти - 3:4

Грузия: Мамардашвили, Гочолейшвили, Гевашвили (Хвадагиани, 46), Каландадзе, Сазонов, Азаров, Меквабишвили, Гагнидзе (Гулиашвили, 97), Цитаишвили (Моистсрапишвили, 70), Давиташвили, Гагуа.

Израиль: Перец, Джабер (Халайли, 105), Коэн, Лемкин, Хаяй (Морган, 90), Глух, Карцев (Хофмайстер, 51), Гандельман, Азулай (Билу, 80), Тургеман (Абу Руми, 113), Маркович (Лейус, 63).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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